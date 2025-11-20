Polonya, Belarus'a Kaçan Ukraynalı Sabotajcılar için Nota Verdi

Polonya, iki demiryolu hattında yaşanan sabotaj girişiminden sonra Belarus'a kaçtıkları belirlenen 2 Ukrayna vatandaşının iadesi için nota verdi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, geçtiğimiz hafta sonu Polonya'da iki farklı demiryolu hattında sabotaj girişiminde bulunmaktan sorumlu tuttuğu 2 Ukrayna vatandaşının iadesi için Belarus'a nota verdiklerini duyurdu. Wewior, isimleri açıklanmayan 2 Ukraynalının sabotaj eylemlerinin hemen ardından Terespol sınır kapısı üzerinden Belarus'a geçtiklerinin belirlenmesi üzerine Belarus'un Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na söz konusu kişilerin iadesi için protesto notası verdiklerini söyledi. Wewior, Belarus tarafının tepkisini beklediklerini belirtirken, Polonya Ülke Başsavcılığı ise bu kişilere 15 ve 16 Kasım'da Rus istihbaratı lehine terör niteliğinde sabotaj eylemleri gerçekleştirme suçlaması yöneltti.

Ne olmuştu?

Polonya Başbakanı Donald Tusk, salı günü parlamentoda yaptığı konuşmada geçtiğimiz hafta sonu ülkedeki iki farklı demiryolu hattında iki farklı sabotaj girişimi gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Varşova-Lublin demiryolu hattı Mika köyü yakınlarında 300 metre uzunluğunda elektrik kablosundan ateşleyici bir cihaz kullanılarak demiryoluna yerleştirilen C4 patlayıcının patlatıldığını belirten Başbakan Tusk, Lublin Voyvodalağı'nda yer alan Golab tren istasyonu yakınlarında ise büyük ihtimalle treni raydan çıkarmak amacıyla raylara çelik bir kelepçe takıldığını söylemişti. Her iki eylemin arkasında uzun süredir Rusya'ya çalışan 2 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu ifade eden Tusk, bu kişilerden birinin 2025 Mayıs ayında Ukrayna'da sabotaj eylemleri düzenlediği gerekçesiyle Lviv mahkemesince mahkum edildiğini, Donbas'ta ikamet ediyor görünen ikinci kişinin ise 2025 sonbaharında Belarus üzerinden Polonya'ya giriş yaptığını aktarmıştı. - VARŞOVA