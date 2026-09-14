Haberler

Polisten öğrenci velilerine yeni eğitim yılında güvenlik bilgilendirmesi

Polisten öğrenci velilerine yeni eğitim yılında güvenlik bilgilendirmesi
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci velilerine yönelik güvenlik bilgilendirmesi yaptı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci velilerine yönelik güvenlik bilgilendirmesi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler İlkokulu, Gazi İlkokulu ve Mustafa Kemal Anaokulunda eğitim öğretime başlayan öğrencilerin velilerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bilgilendirmelerde çocukların güvenliğinin sağlanması, karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken tedbirler ve genel güvenlik konuları hakkında velilere bilgi verildi.

Ekipler ayrıca vatandaşların genel güvenliği tehdit eden veya rahatsızlık duydukları asayiş olaylarıyla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlattı.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında velilere konuya ilişkin broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler

Kozinoğlu dosyasında esrarengiz Kurtlar Vadisi detayı
Otomobil yol kenarındaki gençlere çarptı, 1 ölü, 2 yaralı

Yol kenarındaki gençlere çarpıp kaçtı! 1 ölü, 2 yaralı
Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak
İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı

İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21 FETÖ'cü için ses getirecek karar! Aralarında Zekeriya Öz de var
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde
'Vanlı Kara Haydar' hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü

"Vanlı Kara Haydar" için olay suçlama! İddialar doğruysa vay haline