Polisten 'mutluluk' anonsuPolisler, ihbar için gittikleri adreste kendilerine balkondan 'çok tatlısınız' diye seslenen Down Sendromlu kızın yüzünü güldürdü Ekipler, anons ve siren sesleri eşliğinde megafondan 'Seni seviyoruz Afşin abla' diye anons geçti ANTALYA Antalya'da polislerin ihbar...

Polisten 'mutluluk' anonsu

Polisler, ihbar için gittikleri adreste kendilerine balkondan 'çok tatlısınız' diye seslenen Down Sendromlu kızın yüzünü güldürdü

Ekipler, anons ve siren sesleri eşliğinde megafondan 'Seni seviyoruz Afşin abla' diye anons geçti

ANTALYA - ANTALYA Antalya'da polislerin ihbar için gittikleri mahallede balkondan seslenen Down Sendromlu Ayşin'in yüzünü gülümsetmek için yaptıkları anonslar ve korna sesleri sosyal medyada viral oldu. Balkondan 'çok tatlısınız' diyen Ayşin'e polis ekipleri, megafondan 'Seni seviyoruz Ayşin abla' diye anons geçti.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı göçerler Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Down Sendromlu Ayşin Köşker(34), geçtiğimiz gün öğle saatlerinde balkona çıktığı esnada görev için gelen polis ekiplerini gördü. Polisleri görünce çok sevinen Ayşin, polislerden birine "çok tatlısın" diye seslendi. Bunun üzerine polisler Ayşin'in yüzünü güldürmek amaçlı araçlarından siren ve kornalarını çalmaya başladı. Megafondan, 'Seni çok seviyoruz Ayşin abla' diye seslenen polisler, Ayşin'in yüzünü güldürdü. Bu sırada başka bir binada oturan komşuları Fehime Kılınç tarafından kayda alınan o anlar sosyal medya' da paylaşılınca büyük yankı oluşturdu, video kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"Polis bana baktı hoşuma gitti"

Ece Seçkin hayranı olan Ayşin Köşker, polisleri çok sevdiğini ifade ederek, "Polislere 'çok tatlısın ve onları çok seviyorum' dedim. Sonra polis bana baktı ve hoşuma gitti. Polisleri daha önce hiç görmedim ilk defa gördüm. Ben polisleri çok seviyorum ve çok tatlılar. Ben Ece Seçkin'in ve polislerin buraya gelmesini istiyorum" dedi.

Ablasının videosunun sosyal medyada görünce çok şaşırdığını belirten kardeşi Burak Köşker ise,"Güzel bir video olmuş. Çok sevindik" diye konuştu.