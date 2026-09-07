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Polisten kaçtıları motosikleti otoparka park ettiler; 400 bin TL cezadan kaçamadılar

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Eskişehir’de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalayan sivil bir polis aracının kaza yapmasına sebep olan iki şüpheli, motosikleti katlı bir otoparka park edip fiş aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalayan sivil bir polis aracının kaza yapmasına sebep olan iki şüpheli, motosikleti katlı bir otoparka park edip fiş aldıktan sonra kayıplara karıştı. Otopark kameralarına yansıyan olayın ardından terk edilen motosiklete toplam 400 bin TL idari para cezası kesildi.

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi ara sokaklarında denetim yapan polis ekipleri, 26 GDV 363 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin uyarılarına uymayan motosikletteki 2 kişi, sokak aralarına girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Kovalamaca sırasında şüphelileri takip eden bir sivil polis aracı maddi hasarlı kazaya karıştı.

Otopark fişi alıp sakince uzaklaştılar

Kaçmaya devam eden şüpheliler, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki katlı bir otoparka girdi. Motosikleti park ettikten sonra otopark fişi alan biri sırt çantalı iki kişinin rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslar fişi aldıktan sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Motosiklete rekor ceza

Otoparkta terk edilmiş halde bulunan motosiklet üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücüye farklı maddelerden toplamda 400 bin TL idari para cezası uyguladı. İşlemlerin ardından motosiklet çekiciyle yediemin otoparkına kaldırıldı. Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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