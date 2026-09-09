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Polisten kaçtı, ters yöne girdi: 326 bin TL ceza kesildi

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Küçükçekmece’de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak ters yönde kaçmaya çalışan motosikletteki 2 şüpheli ile polise zorluk çıkaran 2 akrabası gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak ters yönde kaçmaya çalışan motosikletteki 2 şüpheli ile polise zorluk çıkaran 2 akrabası gözaltına alındı. Kaçan şahıslara toplam 326 bin 758 TL trafik cezası kesildi.

Olay, 29 Ağustos 2026 tarihinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş denetimleri sırasında durumundan şüphelenilen bir motosiklet durdurulmak istendi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosikletli şahıslar, trafiği tehlikeye düşürerek ters yönde kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu ters yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü ve yanındaki şahıs yakalandı. Motosiklette bulunan F.İ. (20) ve S.M.Y. (16) isimli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslara müdahale edildiği sırada, olay yerine gelerek görevli polis memurlarına zorluk çıkaran V.A. (27) ile B.A. (39) isimli şahıslar da ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Kovalamaca sonucunda yakalanan şahıslara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 'ters yön ihlali, dur ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürmekten' toplam 326 bin 758 TL idari para cezası uygulandı. Polise direnen diğer şüpheliler ise "Görevli Memura Mukavemet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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