Polisten kaçıp ticari taksiyle geri gelince yakalandı

BURSA - İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, TIR'dan inip yaya olarak kaçtı. Kaçan sürücü ticari taksiyle geri gelince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Mesudiye mahallesi Şipali yolu caddesinde uygulama yaptılar. Uygulama yapan polis ekiplerini gören 15 ABS 072 plakalı TIR'ın sürücüsü, araçtan inip yaya olarak kaçtı. Ekipler, yolun ortasında bırakılan TIR'ı çekici ile yoldan kaldırdılar.

Kaçarak taksiyle geri döndü

Olaydan 1 saat sonra ekipler aynı uygulama noktasında ticari taksiyi durdurup, yolcuların GBT sorgulamasını yaptılar. Sorgulama sırasında yolcunun Burdur ili doğumlu olduğunu tespit etti. Sürücüsü kayıp olan TIR'ında Burdur iline ait olduğunu tespit eden polis, yolcuyu sorguladı. Sorgulama sırasında şahıs, TIR'ı kullandığını itiraf etti.

Sürücü Fuat C.(46)'ye azami yük sınırını aştığı için 23 bin 632 TL cezai işlem uygulandı.