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Plakasız motosikletle kaçan şüpheliye 88 bin TL ceza

Plakasız motosikletle kaçan şüpheliye 88 bin TL ceza
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Eskişehir’de plakasız motosiklet ile polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracını bırakıp yaya olarak kaçarken düşürdüğü cep telefonundan kimliği tespit edilerek şahsa 88 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir'de plakasız motosiklet ile polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracını bırakıp yaya olarak kaçarken düşürdüğü cep telefonundan kimliği tespit edilerek şahsa 88 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Bağlık Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Sürücünün "Dur" ihtara uymayıp kaçması üzerine ekipler motosikleti kovalama başlattı. Yakalanacağını anlayınca motosikleti sokak üzerinde bırakıp yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheli, bu sırada cep telefonunu yere düşürdü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, düşürülen cep telefonundan kaçan şahsın B.A. olduğunu ve ehliyetsiz bulunduğunu tespit etti. Şüpheliye farklı maddelerden toplam 88 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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