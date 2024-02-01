Polisten kaçarken demiryoluna uçtular: Otomobildeki 2 kişiye gözaltı
Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil demiryoluna uçtu. Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Polisten kaçarken demiryoluna uçtular: Otomobildeki 2 kişiye gözaltı
AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil demiryoluna uçtu. Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 28 ABR 959 plakalı otomobil, girdiği çıkmaz sokak bitiminde yaklaşık 4 metre yükseklikten demiryolu yanına düştü. Hasar gören otomobilin içindeki 2 kişi kıskıvrak yakalandı.
Otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken A.Ç. ve İ.F.B. isimli şahıslar gözaltına alınarak Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.