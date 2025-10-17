Polisten Kaçan Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde polisten kaçan sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Şahsın ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Sincan Pınarbaşı Mahallesi kuyumcu caddesi ve Çorum Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü, polis ekiplerinin dur ihbarına uymadı. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri takipte bulunurken, kaçan otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, polisin yaptığı inceleme sonucu şahsın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA