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Polisten Kaçan Şüpheli Kaza Yapınca Yakalandı

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İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir şüpheli, kaza yaparak yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Avcılar'da bir araca çarptı. Kazanın ardından şüphelinin gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Avcılar Reşitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Merkez Mahallesi'nde polis ekipleri, şüpheli gördüğü 34 FMN 769 plakalı araç sürüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Şahıs, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelinin peşine düşerken, yaşanan kovalamaca esnasında şahıs Reşitpaşa Caddesi üzerinde 24 GJT 612 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliyi aracın camını kırarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin kazanın ardından kaçmaya çalışan şüpheliyi araçtan çıkardığı anlar yer aldı.

Olayı gören Eyüp Sağlam, "Siren sesleriyle ara sokaktan araç çıktı, yol üzerinde gelen başka bir araca çarptı. Polis ekipleri de aracı durdurarak şahsı araçtan çıkartmaya çalıştı. Şahıs inmeyince polislerde aracın camını kırarak şahsı alıp götürdü" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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