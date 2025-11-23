Polisten Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Samsun'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.A.(19) idaresindeki 39 ACJ 199 plakalı motosiklette egzoz susturucusunun bulunmaması nedeniyle polis ekipleri sürücüyü durdurmak istedi. Ancak motosiklet sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kaçış sırasında kontrolünü kaybeden genç sürücü motosikletle kaza yaparak yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı. - SAMSUN