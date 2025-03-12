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Erzurum'da Lise Öğrencilerine Terör Bilgilendirme Programı

Erzurum'da Lise Öğrencilerine Terör Bilgilendirme Programı
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Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, lise öğrencilerine yönelik 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi kapsamında terör konusunda bilgilendirme programları düzenledi. Toplamda 1.700 öğrenciye ulaşılarak, terör örgütleri ile ilgili sunumlar yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Erzurum'da polis lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme programları düzenledi.

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından, terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerimizin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize milletimize olan bağlılıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda; Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi, Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Aziziye Emel Çatal Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik terör örgütleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplamda bin 700 öğrenciye ulaşılarak öğrencilere broşür dağıtımı yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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