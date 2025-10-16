Polislik Mesleği Acıpayam Anaokulunda Tanıtıldı

Toplum Destekli Polislik ve Narkotik ekipleri, Acıpayam Anaokulunda 153 minik öğrenciye polislik mesleğini tanıttı. Ekipler aynı gün ilçedeki kıraathanelerde vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Acıpayam'da hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik farkındalık etkinlikleri düzenledi. Acıpayam Anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, 153 öğrenciye polislik mesleği tanıtıldı. Miniklere, 112 Acil Çağrı Hattı'nın önemi, akran zorbalığına karşı tutum ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Eğlenceli anlatımlar ve uygulamalı etkinliklerle öğrenciler, polis ekiplerine büyük ilgi gösterdi. Aynı gün Acıpayam ilçesinde bulunan kıraathaneleri ziyaret eden ekipler, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Broşürler dağıtarak farkındalık çalışması yapan polisler, "Hiçbir resmi kurum telefonla para istemez" hatırlatmasında bulundu. - DENİZLİ