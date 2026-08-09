Bursa'da Polis Biber Gazıyla Ayırdı: Sokak Bir Haftada Üçüncü Kez Karıştı
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Arapşükrü Sokağı'nda iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sokağın son bir hafta içinde üçüncü kez olaylara sahne olması dikkat çekti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Arapşükrü Sokağı'nda çıkan kavgada ortalık bir anda karıştı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesine rağmen birbirlerine saldırmayı sürdüren 2 şüpheli, biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Arapşükrü Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin olay yerine gelerek tarafları ayırmaya çalıştığı sırada kavga yeniden başladı. Şüpheliler, polislerin hemen yanında birbirlerine saldırmaya devam etti. Yaşanan arbede sırasında ekipler tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.
Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen 2 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Öte yandan Arapşükrü Sokağı'nda son bir hafta içerisinde 3 ayrı olay yaşanması dikkat çekti. Sokağın kısa süre içerisinde art arda yaşanan olaylarla gündeme gelmesi, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.