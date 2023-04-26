Polisin vurulmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin vurulmasına ilişkin 1 şüpheli ve yanında bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi gözaltına alındı.

Polisin vurulmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin vurulmasına ilişkin 1 şüpheli ve yanında bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede GBT sorgulaması yapan polis ekiplerinden kaçan bir şahıs, bir eve saklandı. Bunun üzerine eve giden polis ekiplerinin üzerine ateş açıldı. O sırada olay yerinden bulunan 1 polis sırtından yaralandı. Şüpheli şahısların yakalanması için bölgeye takviye ekipleri istenirken, yaralı polis ise kısa sürede olay hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli şahısların yakalanması için çalışma yaparken yaralı polis E.B. Çorlu Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Öte yandan olaya müdahale sırasında elinden yaralanan bir polis memuru da hastaneye getirilerek tedavi edildi.

Polisi yaraladığı öne sürülen şüpheli E.G. ile yanındaki 2 kişi, takviye ekiplerin de desteğiyle kısa sürede gözaltına alınarak emniyete götürüldü.