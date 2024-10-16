Uyarılara aldırış etmeyen motosiklet sürücüsünün tehlikeli kaçışı

Trafik polisi ile 'dur' ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü arasından ilginç anlar yaşandı.

BAYIR AŞAĞI KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ceza yememek için son sürat gaza basan motosiklet sürücüsü, en son çareyi yol kenarında yer alan bariyerleri de aşarak sulama kanalından bayır aşağı inmekte buldu.

DEVRİLDİ, KALKTI, SULAMA KANALINA SIKIŞTI

Sürücüye yetişen polis ise "Gitme... Bekle, ölürsün bekle. Salak mısın? Gitme" diye uyardı, ancak başarılı olamadı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü önce motosikletiyle birlikte devrildi ardından kalkmayı başarsa da bu kez de sulama kanalına sıkıştı.