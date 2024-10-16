Uyarılara aldırış etmeyen motosiklet sürücüsünün tehlikeli kaçışı
Trafik polisi tarafından 'dur' ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, ceza yememek için tehlikeli bir kaçışa girişti.
Trafik polisi ile 'dur' ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü arasından ilginç anlar yaşandı.
BAYIR AŞAĞI KAÇMAYA ÇALIŞTI
Ceza yememek için son sürat gaza basan motosiklet sürücüsü, en son çareyi yol kenarında yer alan bariyerleri de aşarak sulama kanalından bayır aşağı inmekte buldu.
DEVRİLDİ, KALKTI, SULAMA KANALINA SIKIŞTI
Sürücüye yetişen polis ise "Gitme... Bekle, ölürsün bekle. Salak mısın? Gitme" diye uyardı, ancak başarılı olamadı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü önce motosikletiyle birlikte devrildi ardından kalkmayı başarsa da bu kez de sulama kanalına sıkıştı.