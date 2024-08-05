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Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 3 kişiden biri kaza yapınca yakalandı

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Karabük'te polisin dur ihtarına uymayıp kaçan bir otomobil kaza yapınca yakalandı. Araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 3 kişiden biri kaza yapınca yakalandı

Kaza yapınca uyuşturucuları bırakıp kaçtılar

KARABÜK - Karabük'ten sabah saatlerinde plakasız bir şekilde hızla seyreden bir otomobili trafik ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Şehrin girişinde kaza yapan otomobildeki 3 kişi kaçarken biri polis ekibi tarafından yakalanırken, araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Eskipazar yolu kantar mevkii'nde değişim yapan Bölge trafik ekiplerinin yanından plakası olmayan ve aşırı hızla geçen Renault marka aracın peşine düşen ekipler sıcak takibe alarak sesli ikazlara durması üzerine uyarı yaptı. İkaza rağmen kaçmaya devam eden şahsılar Bölge Trafik Şube Müdürlüğü kontrol noktasında da durmayarak kaçmaya devam etti. Kent girişindeki Öğlebeli Kavşağı'nda kaza yaparak durabilen otomobildeki 3 kişi araçtan inerek kaçarken, M.D isimli şahıs Bölge Trafik polisi tarafından kıskıvrak yakalanırken, diğer şahıslar ise kaçarak izleirni kaybettirdi. Bu sırada olay yerine gelen Narkotik ekiplerinin detaylı incelemesi üzerine poşet içerisinde yeşil renkli 5 adet şeker tabir edilen narkotik madde ve 3 ayrı poşet içerisinde içime fişek halinde hazırlanmış esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Trafik ekiplerinin şase üzerinden yaptıkları incelemede 34 AAT 567 plakalı otomobilin Kocaeli'den çalındığın tespit edilirken, aracı çalan şahısların söktükleri plakaların ise bagajda olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük 3.Sayfa Güncel Haberler

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