Üye Girişi
Haberler
RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

Polisin Dur İhtarına Uymayan Sürücüde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, motosikletli polis timleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araçtan uyuşturucu çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobildeki 4 şahıs, kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı. Araçta uyuşturucu olduğu için kaçtığı öğrenilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rutin kontroller sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar, araçla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda araç motosikletli polis timleri tarafından durduruldu. Motosikletli polis timleri, araç içerisindeki 4 şahsı gözaltına aldı. Araçta yapılan incelemelerde ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Polisin Dur İhtarına Uymayan Sürücüde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METEHAN NAZLI - 3.Sayfa
img

Hasan Arat sessizliğini bozdu
img

Yıllar sonra ortaya çıkıp kendisine yapılan ahlaksız teklifi anlattı
img

"Üşümesin" diye dükkana aldı, neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 27-28 Kasım Torbalı, Ödemiş, Narlıdere su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Serik 27-28 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 ne kadar? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 27-28 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 27-28 Kasım Selçuklu, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Annem Ankara 2. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 27-28 Kasım Seyhan, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Kasım Etimesgut, Sincan, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kuruluş Osman 172. bölüm tek parça full HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.