Sivas'ta polisten kaçan sürücü tıra çarptı: 2 yaralı

Sivas'ta uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın altına girdi. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas - Ankara kara yolu uygulama noktasında meydana geldi. Polis ekipleri, Sivas istikametine seyir halinde olan T.Ç. idaresindeki 06 HB 0769 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasından kaçtı. Bir süre kaçan otomobil sürücüsü, bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir tırın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra yolcu olarak bulunan B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu için dur ihtarına uymayarak polisten kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı