Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı

Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı
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Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı
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Nevşehir'de trafik kontrolünden kaçmak isterken yakalanan Suriye uyruklu 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü Feyyaz Alabed, yere serdiği kartonun üzerinde namaz kıldı. Namaz sonrası Alabed'e 23 bin 11 TL para cezası kesildi.

Nevşehir'de denetimden kaçmak isterken ekipler tarafından yakalanan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Feyyaz Alabed (29), namaz kılmaya başladı. Ekipler, Alabed'e namazını kıldıktan sonra 23 bin 11 TL para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi 8'inci Yol üzerinde motosiklet kontrol noktası oluşturdu. 3 tekerlekli motosikletiyle kontrol noktasına gelen kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu Feyyaz Alabed, denetimden kaçmak istediği sırada ekipler tarafından yakalandı.

NAMAZ KILMAYA BAŞLADI AMA...

Alabed yakalanınca namaz kılmaya başladı. Polis, motosiklet sürücüsüne namazını kıldıktan sonra trafik kurallarının ilgili maddelerinden toplam 23 bin 11 TL ceza kesti.

Olay yerinden kareler;

Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı

Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı

Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMGk:

Saygı duruşuna geçse belki kurtarırdı..

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Polis diyecek ki, namaz Allah' a olan borcun kestiğimiz cezada devlete olan borcun.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

kaza namazını şamda kıllarsın

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

ilk kez surilere ceza kesildiğini gördüm

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Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

memlekette o kadar hırsız varken, anca garibanlarla uğraşın.

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