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Polisi ensesinden bıçaklayan alçağın daha önce çektiği video ortaya çıktı

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Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir şüpheli, polis memuruna bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken saldırganın daha önce çektiği bir video dolaşıma girdi.

İstanbul'da sabah saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı. Şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

DAHA ÖNCEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılırken saldırgan da kısa sürede yakalandı. Dehşete düşüren olayın yankıları sürerken polis memurunu bıçaklayan saldırganın daha önce kayda aldığı video ortaya çıktı.

"ERKEK ERKEĞE KAVGA ETMEK İSTERİM"

Videoda polislerle yaşadığı bir münakaşayı anlatan saldırganın "O polisi buradan düelloya davet ediyorum. Orada kalabalık ve silahlılardı. Bir şey diyemedim. Ama teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim" ifadelerine yer veriyor.

Polisi ensesinden bıçaklayan alçağın daha önce çektiği video ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

İstiklal Caddesi Beyoğlu Polis

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