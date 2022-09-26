Mersin'deki polisevinde yaşanan patlama anbean kameraya yansıdı

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde bulunan Tece Polisevi yakınında duyulan silah seslerinin ardından bir patlama yaşandı. Patlamada yaralananlar olduğu öğrenildi.

SİLAH SESLERİ DE KAYDEDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, silah sesleri ve patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan da saldırıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen silahlı bir kişi gözaltına alındı. Polis evinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrolü bir şekilde patlatılmıştır."

34 PLAKALI BEYAZ BİR ARAÇ

Diğer yandan polisevine gerçekleştirilen saldırı hakkında detaylar da geldi. Saldırının "34" plakalı beyaz bir araçla düzenlendiği öğrenildi.