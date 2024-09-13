Polise yalan söyleyip paçayı kurtardı, onu da utanmadan sosyal medyadan paylaştı
Alkollü şekilde denetime yakalanan bir kadın polislere babasının öldüğü yalanını söyleyerek onları kandırdığını öne sürdü. O anları sosyal medya hesabından yayınladığı video ile anlatan genç kadın, "Ben ne biçim bir insan oldum" ifadelerine yer verdi.
Denetim sırasında polis ekipleri tarafından durdurulduğunu ifade eden genç kadın, babasının öldüğü yalanını söyleyerek ceza almaktan kurtulduğunu öne sürdü.
"KİMLİĞİMİ ALIP BAKSA YANDIM"
O anları sosyal medya hesabından video çekerek anlatan kadın, "Babamın 43 yaşında olduğunu söyledim. Ben 33 yaşındayım. Kimliğimi alıp baksa yandım. Ne biçim bir insan oldum ben" diyerek o an yaşadıklarını pişkince anlattı.