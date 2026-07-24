Haberler

Aydın'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı

Aydın'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin teslim ol çağrısına silahla karşılık veren şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin teslim ol çağrısına silahla karşılık veren şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Silahla Tehdit suçundan 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suç kaydı olan S.O.K. isimli şahıs, Umurlu Mahallesinde İHA destekli Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda şüphelinin "teslim ol" çağrılarına silahla karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 29 adet dolu ve 4 adet boş tüfek kartuşu ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıs, yapılan adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı

İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! "Acil" koduyla çağırdı
Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu

Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu
ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
Edremit’te korkutan kaza tır ile otomobil çarpıştı: Araç takla attı

Edremit'te korkutan kaza! Tırın çarptığı otomobil takla attı
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!

Adliye önünde öfkeli kalabalık tarafından karşılandı: Katiller!