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Polise saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Polise saldıran 2 şüpheli tutuklandı
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Samsun’un Atakum ilçesinde, çevreyi rahatsız ettikleri ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine saldırarak görevlerini yapmalarını engelledikleri iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, çevreyi rahatsız ettikleri ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine saldırarak görevlerini yapmalarını engelledikleri iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları öne sürülen kişilerin çevreyi rahatsız ettiği yönündeki ihbar üzerine Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri bölgeye sevk edildi. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine A.A. (58) ile U.Ş.'nin (29) saldırdığı, görevli polis memurlarına kafa atıp ısırdıkları ve bu şekilde 'görevli memura mukavemet' ile 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarını işledikleri iddia edildi.

Gözaltına alınan A.A. ve U.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklanan 2 kişinin, Almanya'dan izin için Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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