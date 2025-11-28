Polise Mukavemet Eden Genç Tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genç, tartışma sonrası polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan M.E., cezaevine gönderildi.
Olay, 19 Mayıs Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. M.E. (20), başka biriyle görüştüğü iddiasıyla kız arkadaşı A.A. ile tartıştı. Kavga sırasında olaya müdahale eden polis memurlarına yumruk savurduğu iddia edilen M.E., gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa