Polise kafa atan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da şikayet için gittiği polis merkezinde tartıştığı polise kafa atan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Irmak Polis Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.(40), ev sahibini şikayet için gittiği polis merkezinde polisler ile tartıştı. 'Polis memuruna kafa attığı' iddia edilen E.K. "görevli memura görevi yaptırmamak için direnme" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.