Polis Yelekli Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Polis Yelekli Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Bahçelievler'de polis yelekleri ile bir evden kasa çalan şüpheliler, aracı kundaklayarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Yapılan eş zamanlı operasyonla 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Bahçelievler'de polis yelekleriyle girdikleri evden kasa çalan şüpheliler, iz bırakmamak için kullandıkları aracı kundaklayıp kaçtı. Olay sonrası harekete geçen polis, Esenyurt, Esenler ve Güngören ilçelerinde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Bir ikametten polis yelekli kişilerin kasa ile çıktığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede güvenlik kamerası çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında, araç ile adres önüne gelen şahısların kendilerine polis süsü vererek polis şapkası ve polis yelekleri giydiği ve ikamete girdikleri, kasa ile çıkarak aynı araç ile olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Şüphelileri adım adım takip eden polis ekipleri, şahısların çaldıkları kasayı Güngören ilçesinde bir adrese bıraktıklarını tespit etti.

İz bırakmamak için aracı kundakladılar

Şahısların olayda kullandıkları aracı arkalarında iz bırakmamak için olaydan 1 gün sonra kundaklayıp kaçtıkları tespit edilen şahıslar. Çalışmalar neticesinde tespiti yapılan; Esenyurt, Esenler ve Güngören ilçelerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, R.B. ve A.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Uzun namlulu silah çıktı

Operasyonda gözaltına alınan şahısların evinde yapılan aramalarda 1 uzun namluluk silah ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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