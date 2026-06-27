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Yangında yürek ısıtan kurtuluş: Minik kirpiye polis şefkati

Yangında yürek ısıtan kurtuluş: Minik kirpiye polis şefkati
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Tekirdağ'da çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan kirpi, çevik kuvvet polisleri tarafından kurtarılarak su verildi. O anlar yürekleri ısıttı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ile Çorlu ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale eden çevik kuvvet polisleri, alevlerin arasında mahsur kalan bir kirpiyi kurtararak su verdi. O anlar yangının ortasında yürekleri ısıttı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ile Çorlu ilçeleri arasında çıkan yangına çok sayıda kurum ve kuruluşun ekipleri müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de TOMA araçlarıyla destek verdi.

Söndürme çalışmaları sırasında çevik kuvvet ekipleri, alevlerin arasında mahsur kalan bir kirpiyi fark etti. Yangın bölgesinden güvenli alana çıkarılan kirpiye polis ekipleri tarafından su verilerek serinlemesi sağlandı. Bir süre su içen ve kendine gelen kirpi daha sonra güvenli bir noktaya bırakıldı.

Bir yandan alevlerle mücadele eden ekiplerin, diğer yandan savunmasız bir canlının yaşamı için gösterdiği hassasiyet takdir topladı. Yangının ortasında kaydedilen görüntüler, zorlu mücadelenin en anlamlı anlarından biri oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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