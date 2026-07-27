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Kırşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Kırşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamalarda 3 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bıçaklar, çok sayıda fişek ve kartuş ile 64 gram sentetik uyuşturucu ve 145 sentetik hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kırşehir Emniyet müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama, denetim ve adli olaylara yönelik çalışmalarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yunus Timlerince yürütülen çalışmalarda; 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 av bıçağı, 1 sustalı bıçak, 146 tabanca fişeği, 75 av tüfeği kartuşu, 64,25 gram sentetik uyuşturucu, 145 sentetik hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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