Polis Üniformasına Kavuşan Ahmet Arif'in Mutluluğu

Polis Üniformasına Kavuşan Ahmet Arif'in Mutluluğu
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Erzurum'da polis üniforması giymeye hayal eden özel çocuk Ahmet Arif, Emniyet Müdürlüğü tarafından ziyaret edildi. Ahmet Arif'e polis temalı hediyeler sunuldu ve hayali gerçek oldu.

Erzurum'da hayali olan polis üniformasına kavuşan Ahmet Arif, polis büyükleri güzel bir gün yaşadı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Personellerimiz, Polisleri çok seven ve Polis Olma Hayali Kuran Özel Çocuğumuz Ahmet Arif Işık'ı ziyaret etti. Ahmet Arif'in hayali olan Polis Üniforması giydirilmiş, Polis temalı çeşitli hediyeler sunulmuştur. Ahmet Arif'in yaşadığı heyecan içimizi ısıtmış, onun mutluluğu bizim mutluluğumuz olmuştur" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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