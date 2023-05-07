Polis selde mahsur kalan çocukları itfaiye ile birlikte böyle kurtardı Adana'da şiddetli yağış hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı, kısa süreli panik yaşandı ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları ve sel meydana geldi.

Polis selde mahsur kalan çocukları itfaiye ile birlikte böyle kurtardı

Adana'da şiddetli yağış hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı, kısa süreli panik yaşandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları ve sel meydana geldi. Yağmurda yollar adeta göle dönerken araçlar mahsur kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu, kısa süreli panik yaşandı. Bir apartmanda mahsur kalanları polis ve itfaiye ekipleri birlikte kurtardı.

Kozan ilçesinde öğleden sonra başlayan ve bir saat etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ağlıboğaz ve Türkeli Mahalleleri taşkın nedeni ile sele teslim olurken kent merkezinde caddeler sular altında kaldı. Caddelerde mahsur kalan araçlar oldu, bir mahallede de bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu. İlçedeki Ünüvar Apartmanı'nın bahçesinde yaklaşık 2 metre yükseklikte su birikintisi oluştu, 6 araç suya gömüldü. Apartmanda kalanlardan polis memuru Ahmet Şamlıoğlu'da evlerinde mahsur kalan çocuklar için harekete geçti. 5 çocukla aynı binada bulunan polis memurunun desteği ve itfaiye ekiplerinin aracılığıyla kurtarılıp ailelerine teslim edildi.

Öte yandan yatalak olan Ayşe Dağlı'nın eşi Hakkı Dağlı'yı itfaiye ekipleri evine ulaştırdı.

61 yaşındaki Hakkı Dağlı, eşinin evde yatalak olduğunu ve temel ihtiyaçları için yanına gitmesi gerektiğini belirterek ekiplere teşekkür etti. Polis memuru komşularına teşekkür eden çocuklardan Çınar Serin, böyle bir yağış sonrası mahsur kalmayı düşünmediklerini kısa süreli panik yaşadıklarını kaydetti. Baba Ömer Serin ise polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür ederek böyle bir afette can kaybı yaşamadıkları için şükrettiklerini dile getirdi.