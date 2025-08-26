Polis Osman Bal şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı

Şehit polis memuru Osman Bal, şehadetinin yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

26 Ağustos 2014'te Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde evinin önünde teröristlerce kurulan pusuda 42 yaşında şehit olan polis memuru Osman Bal için Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nde mevlit programı düzenlendi. Şehidin eşi Mikaile Bal ve çocukları Özlem, Özge ve Süleyman'ın yanı sıra birçok kişinin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş, mevlit programında şehit Bal'ın yanı sıra tüm şehitler için dua ettiklerini söyledi.

Şehidin eşi Mikaile Bal ise, "2014 yılında Diyarbakır'da eve girerken eşim pusu sonucu şehit edildi. Onun adına 11'inci yıl dönümü nedeniyle burada mevlit okuttuk. Allah kabul etsin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA