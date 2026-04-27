Polis okul önlerinde kuş uçurtmuyor

Bartın'da 36 okulda görevlendirilen polis ekipleri, okul çevrelerinde adeta kuş uçurtmuyor.

Bartın'da öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmesi için okul ve çevrelerinde yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor. İl merkezindeki 21 lise, 15 ortaokul ve ilkokul önünde görevlendirilen toplam 36 polis, okul girişlerinde, öğle arası ve okul çıkışlarında öğrencilerin güvenliğini sağlıyor. Okullarda sabit olarak görevlendirilen Bartın Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile diğer şube ve birimlerdeki 36 polisin yanı sıra Asayiş ile Trafik Şube görevlilerinden oluşan 16 ekip ise okul çevrelerinde devriye geziyor. Ekipler, okul çevrelerinde sık sık kimlik kontrolü yaparak, suçluların öğrencilerle yakınlaşmasını önlemeye çalışıyor. Ekipler okul ve yurt çevrelerinde bekleyen, gezen şüpheli şahıslara yönelik yaptığı kimlik kontrollerinin yanı sıra park bahçe, umuma açık iş yerleri ve metruk binalarda da denetimler gerçekleştiriyor.

Okul çevrelerinde adeta kuş uçurtmayan ekipler, son 5 günde okul ve yurt çevrelerinde 82 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaptı. Ekipler aynı tarihlerde toplam 103 umuma açık işyeri, 16 park ve bahçe, 23 metruk bina, 10 yurt çevresi ile 79 okul çevresinde denetim gerçekleştirdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

Kilosu 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar