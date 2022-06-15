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Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Nevşehir'de 49 ekip, 189 personelin katılımı ile 13 bölgede çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetleme gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 103 okul çevresi, 927 şahıs, 31 metruk bina, 6 internet salonu, 10 oyun salonu, 50 Kahvehane, kafe, 10 içkili yer, 6 İddia bayi, 34 büfe ve 83 park ve bahçe kontrol edildi. Yapılan açıklamada ayrıca çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliğine yönelik denetimlerin artırılarak devam edeceği belirtildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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