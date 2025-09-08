Haberler

Polis merkezi saldırganı öldü
İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlediği saldırıda Emniyet Müdürü ve 1 polis memurunu şehit eden, 2 polis memurunu yaralayan 16 yaşındaki saldırgan E.B., yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah 09.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin E.B. olduğu açıklanan 16 yaşındaki saldırgan, evinden getirdiği babasına ait pompalı tüfek ile Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Saldırganın açtığı ateş sonucu 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Aynı polis merkezinde görevli polis memuru Ömer Amilağ boynundan ağır yaralandı. Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı da bacağından yaralandı.

Kaçmaya çalışırken çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanan saldırgan E.B., Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı saldırgan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
