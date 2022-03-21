Hakkari'de polis memurunun aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı - Haberler

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Hakkari'de polis memurunun aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkari'de polis memurunun aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İstanbul'da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun sürdüğü araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.

52 KİLO PATLAYICI MADDE ÇIKTI

Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

Polis memurunun aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yüksekova, İstanbul, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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