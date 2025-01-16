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Polis Memurunun Oğlu, Arkadaşının Ölümünden Sonra İntihar Etti

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Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde ailesini katleden polis memurunun oğlu, arkadaşının vefatı nedeniyle bunalıma girerek babasının silahıyla intihar etti. Olayın yaşandığı süreçte, polis memurunun karısını da aynı odada öldürdüğü öğrenildi.

Ailesini katleden polis memurunun oğlu arkadaşı ölünce intihar etmiş

Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memurunun oğlu arkadaşı hayatını kaybettiği için bunalıma girerek babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öne sürüldü

ADANA - Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memurunun oğlunun 2024 yılında erkek arkadaşı hayatını kaybettiği için babasının beylik tabancasıyla evde intihar ettiği öne sürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmit Tehçi, dün önce eşi Ferdana Teçhi'yi evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf, kaynanası Hüsne ve halası Semiha Teçhi'yi bıçaklayarak öldürdü. Daha sonrada etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş ormanlık alana atmıştı.

"Tehçi'nin oğlu beylik tabancasıyla evde intihar etmiş"

Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu bunlarda 15 yaşındaki Ökkeş Berk Teçhi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Çocuğun çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği bu nedenle bunalıma girip psikolojisi bozulduğu bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü.

"Oğlunun intihar ettiği odada karısını boğdu"

Polis memuru Tehçi'nin karısını dün sabah oğlunun intihar ettiği odada da öldürdüğü öğrenildi. Tehçi'nin karısını boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.

Polis Memurunun Oğlu, Arkadaşının Ölümünden Sonra İntihar Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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