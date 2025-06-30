Kırıkkale'de meydana gelen 'kasten yaralama' olayına müdahale eden polis memuruna saldıran şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Haziran tarihinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen 'kasten yaralama' ihbarına müdahale eden görevli polis memuruna fiziki saldırıda bulunan ve memurun yaralanmasına neden olan K.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tuklandı. - KIRIKKALE