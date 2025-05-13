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Polis Memuruna Çarpan Sürücü Tutuklandı

Polis Memuruna Çarpan Sürücü Tutuklandı
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Tekirdağ Malkara'da 'dur' ihtarına uymayıp polis memuruna çarpan cip sürücüsü E.A., kaza sonrası yakalanarak tutuklandı. Olayda yaralanan polis memurunun durumu stabil.

Polise çarpıp kaçan o sürücü tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da 'dur' ihtarına uymayıp polis memuruna çarpan cip sürücüsü tutuklandı.

Olay, Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi D-110 karayolu üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda uygulama yapan bölge trafik ekipleri, 61 AEK 606 plakalı cipi durdurmak istedi. E.A. yönetimindeki cip, 'dur' ihtarına uymayıp görevli polis memuru R.B.'ye çarpıp kaçtı.

Kaçış sırasında Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü, cipin tarlaya devrilmesiyle kaza yaptı. Yaralı halde olay yerini terk eden E.A., yaklaşık 5 saat süren aramanın ardından Çanakkale otoyolu altındaki menfezde jandarma ekiplerince yakalandı.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü E.A., tedavisinin ardından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olay anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralanan polis memuru R.B., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan polis memurunun daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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