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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Halil Çopur (53) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Halil Çopur (53), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çopur için görev yaptığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde yaklaşık 25 yıldır görev yapan polis memuru Halil Çopur, evinde aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çopur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çopur'un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çopur için Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'nda İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Halil Çopur'un naaşı, Tarsus Sucular Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Halil Çopur'un vefatı, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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