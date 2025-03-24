Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti

Kayyum atanan CHP'li belediyede deprem! İstifalar art arda geldi
İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse İBB tarihinde bir ilk olacak

İmamoğlu'nun koltuğu için 3 aday! Bu isim seçilirse bir ilk olacak
Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum

Sorgudan yeni detay! İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler
Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı

"Kılıçdaroğlu gelen bilgiyi Özel'e verdi ama ciddiye alınmadı"

Polis memuru, göstericinin kendisi için sarf ettiği cümleye çok kızdı: Alın bunu gözaltına

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Kızılay'da tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eyleminde gösterici, elinde pankartla yürüdüğü esnada kendisine vuran polise "Mal mısın?" deyince ortalık karıştı.

Ankara Kızılay'da, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla düzenlenen protestolarda gergin anlar yaşandı. Eylemciler arasında yer alan bir gösterici, elinde pankartla yürüdüğü sırada kendisine vuran polise tepki gösterdi.

"MAL MISIN?" DEDİ, ORTALIK KARIŞTI

Polise "Mal mısın?" şeklinde çıkışan eylemciye karşı polis memuru sert bir yanıt verdi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından polis, göstericinin gözaltına alınmasını emretti.

Polis memuru, göstericinin kendisi için sarf ettiği cümleye çok kızdı: Alın bunu gözaltına
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

o suratsız yüzünü neden kapadin

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

mal desen mal mal gidersin

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bunlarınki hak arama değil. toplanma, gösteri yasağına rağmen günlerdir meydanlardasınız. size bişey denmiyor. pekala polise asitle, baltayla, havai fişekle saldırmak nedir? bunlar gerçekten militan. devlet, kesinlikle bunlara tolerans göstermemeli.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title