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Kozan'da motosiklet sürücülerinden polis denetimine WhatsApp'lı kaçış planı

Kozan'da motosiklet sürücülerinden polis denetimine WhatsApp'lı kaçış planı
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Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince yapılan motosikletlilere yönelik sıkı denetim nedeniyle bir grup sürücü WhatsApp grubu kurarak uygulamalardan kaçmaya çalıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince yapılan motosikletlilere yönelik sıkı denetim nedeniyle bir grup sürücü WhatsApp grubu kurarak uygulamalardan kaçmaya çalıştı. Grupta polis ekiplerini deşifre eden ve hakaret içerikli yazışmalar dikkat çekti.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik denetimlerinden kaçmak amacıyla kurulduğu öne sürülen ve yüzlerce motosiklet ile otomobil sürücüsünün yer aldığı Motosiklet Trafik Grubu'nun WhatsApp grubunda yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Polisin uygulamasından kaçmak isteyen motosiklet sürücülerinin WhatsApp'tan kurduğu haberleşme grubu ile polisten kaçma planları yaptığı görüldü. Yaklaşık 352 üyeli grupta motosiklet ve otomobil sürücülerinin polis ekiplerinin konumlarını, uygulama noktalarını ve ekip araçlarının plakalarını paylaşmayı sürdürdüğü görüldü.

Görev başındaki polislerin fotoğraflarının izinsiz şekilde paylaşılması, personelin kimliklerinin deşifre edilmesi ve güvenlik uygulamalarını etkisiz hale getirmeye yönelik paylaşımların yanı sıra polis ekiplerine yönelik hakaret içerikli yazışmaların da grupta yer alması dikkat çekti.

WhatsApp grubunda yalnızca uygulama noktalarının değil, sivil polis ekiplerine ait olduğu belirtilen araç plakalarının da paylaşıldığı görüldü. Trafik denetimi yapan polis memurlarının görev sırasında çekilen fotoğraflarının gruba yüklenerek personelin deşifre edildiği, bazı üyelerin ise kesilen trafik cezalarının fotoğraflarını paylaşarak polis ekiplerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması ise pes dedirtti.

Öte yandan, farklı illerde benzer gruplara yönelik operasyon haberinin paylaşılmasının ardından bir üyenin, "Gruba fazla kişi almayalım beyler, sorgusuz sualsiz kimseyi eklemeyelim" ifadeleriyle diğer üyeleri uyardığı, bir başka üyenin ise "Yakalanmadıktan sonra sıkıntı çıkmaz" sözleriyle grubu savunduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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