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Polis katiline yeniden görülen davada müebbet hapis cezası

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Polis katiline yeniden görülen davada müebbet hapis cezası Kayseri'de polis memur Murat Akpınar'ın şehit olduğu silahlı kavgada 'kasten öldürme' suçundan 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 15 yıl 3 ay ve müebbet...

Polis katiline yeniden görülen davada müebbet hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri'de polis memur Murat Akpınar'ın şehit olduğu silahlı kavgada 'kasten öldürme' suçundan 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 15 yıl 3 ay ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Murat Akpınar, 13 Ağustos 2023'te Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki kavga olayına müdahale ederken A.T.'nin tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanmış, 34 gün süren yaşam savaşının ardından şehit olmuştu. Polis Memuru Murat Akpınar'ı şehit eden A.T., Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl, 2 ayrı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 3 ay ve 'yaralama' suçundan 2 yıl hapis olmak üzere toplam 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Şehit yakınlarının itirazı üzerine konuyu değerlendiren İstinaf Mahkemesi, 'olası kastla öldürme' suçunun kamu görevlisine karşı işlendiği gerekçesi ile davanın yeniden görülmesine hükmederek dosyayı Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemede konuşan Şehit Polis Memuru Murat Akpınar'ın eşi Demet Akpınar, "Buraya sakinleştiricilerle geliyorum ama bunları görünce çok acı çekiyorum" diyerek sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Yeniden görülmeye başlayan davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık A.T., hiç kimseye kasten ateş açmadığını söyleyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda 3 ayrı öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl 3 ay, 'kasten öldürme' suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEJDET KALA - 3.Sayfa
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