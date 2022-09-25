Son dakika haberleri! Polis gözetimindeki 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimci Mescid-i Aksa'yı bastı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gündem haberine göre - Polis gözetimindeki 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimci Mescid-i Aksa'yı bastı Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin İsrail polisi gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı. - Polis gözetimindeki 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimci Mescid-i Aksa'yı bastı KUDÜS - Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin İsrail polisi gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı. İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrailli fanatik yerleşimciler tarafından baskın düzenlendi. Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya girdiği belirtildi. Fas Kapısı'ndan giriş yaparak içeride fotoğraf çektiren İsrailli fanatik yerleşimciler, kışkırtıcı eylemlerde bulundu. Yaşanan saldırı, aşırı sağcı örgütlerin geçen haftalarda Mescid-i Aksa'ya toplu baskınlar düzenleme çağrılarının ardından yaşandı. Öte yandan, Filistinlilerin ise Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlamalar getirildiği ve kapılardaki güvenlik güçlerinin sayısının arttırıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, İsrail kuvvetlerinin gazeteci Manar Shweiki'e şiddet uyguladığını ve Mescid-i Aksa'yı terk etmeye zorladığını bildirdi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah İsrail Aksa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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