Son dakika haberleri! Polis gözetimindeki 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimci Mescid-i Aksa'yı bastı
3. Sayfa Haberleri
Son dakika gündem haberine göre - Polis gözetimindeki 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimci Mescid-i Aksa'yı bastı Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin İsrail polisi gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı.
- Polis gözetimindeki 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimci Mescid-i Aksa'yı bastı
KUDÜS - Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin İsrail polisi gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı.
İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrailli fanatik yerleşimciler tarafından baskın düzenlendi. Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 332'den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya girdiği belirtildi. Fas Kapısı'ndan giriş yaparak içeride fotoğraf çektiren İsrailli fanatik
yerleşimciler, kışkırtıcı eylemlerde bulundu. Yaşanan saldırı, aşırı sağcı örgütlerin geçen haftalarda Mescid-i Aksa'ya toplu baskınlar düzenleme çağrılarının ardından yaşandı.
Öte yandan, Filistinlilerin ise Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlamalar getirildiği ve kapılardaki güvenlik güçlerinin sayısının arttırıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, İsrail kuvvetlerinin gazeteci Manar Shweiki'e şiddet uyguladığını ve Mescid-i Aksa'yı terk etmeye zorladığını bildirdi.