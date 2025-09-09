Haberler

Polis Ekiplerinden Özel Çocuk İçin Unutulmaz Sürpriz

Polis Ekiplerinden Özel Çocuk İçin Unutulmaz Sürpriz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da polis ekipleri, polis olma hayali kuran özel bir çocuğa evinde sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette pasta ikramı ile birlikte polis aracına bindirilen çocuk, büyük mutluluk yaşadı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis olma hayali kuran özel bir çocuğu evinde ziyaret ederek unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Polis ekipleri tarafından alınan pasta ile gerçekleştirilen ziyarette, küçük çocuğun mutluluğu yüzüne yansıdı. Büyük bir sevinç yaşayan özel çocuk duygusal anlar yaşarken, polisler tarafından polis aracına bindirilerek kısa bir tur attı. Sirenlerin çalmasıyla heyecanı daha da artan minik çocuğun ailesi, ziyaretten dolayı polislere teşekkür etti. Aile, bu anlamlı buluşmanın çocukları için hayat boyu unutulmayacak bir anı olduğunu dile getirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri ise bu tür ziyaretlerle özel bireylerin hayallerine dokunmayı, onların toplumsal görünürlüğünü artırmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin dediğini yaparsa bugün de ortalık karışır: Bizim İstanbul il binamız Sarıyer'dedir

Geri adım atmıyor! Dediklerini yaparsa ortalık bugün de fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.