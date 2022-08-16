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Polis ekiplerinden kaçan uyuşturucu satıcıları yakalandı

Polis ekiplerinden kaçan uyuşturucu satıcıları yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenlediği operasyon ile 2 şüpheliyi yakaladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenlediği operasyon ile 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme sonrası cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamalarına devam ediyor. Dün şehir merkezinde kırmızı ışıkta geçen ve dur ihtarına uymayan araç ve 2 şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıslardan 82 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından B.A. ve E.B. isimli şüpheli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarı Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. Bugün Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen B.A. ve E.B. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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