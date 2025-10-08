Haberler

Polis Ekiplerinden Çocuklara Meslek Tanıtımı Etkinliği

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıtarak 112 Acil Çağrı hattının etkin kullanımını anlattı. Etkinlikte ayrıca kişisel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı ve trafik kuralları üzerine bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, Atatürk İlkokulu 4.'ncü sınıf öğrencilerimize polislik mesleğinin tanıtımı, kişisel güvenlik kuralları, 112 Acil Çağrı hattının etkin kullanımı, güvenli internet kullanımı ve trafik kuralları konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

