Polis Ekiplerinden Çocuklara Meslek Tanıtımı Etkinliği
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıtarak 112 Acil Çağrı hattının etkin kullanımını anlattı. Etkinlikte ayrıca kişisel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı ve trafik kuralları üzerine bilgilendirme yapıldı.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri düzenledikleri etkinlik ile çocuklara polislik mesleğini tanıtıp, 112 Acil Çağrı hattının etkin kullanımını anlattı.
Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, Atatürk İlkokulu 4.'ncü sınıf öğrencilerimize polislik mesleğinin tanıtımı, kişisel güvenlik kuralları, 112 Acil Çağrı hattının etkin kullanımı, güvenli internet kullanımı ve trafik kuralları konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa