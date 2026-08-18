Haberler

Düğünde Havaya Ateş Açan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Düğünde Havaya Ateş Açan Şahıs Suçüstü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden sivil polis ekipleri, düğünü bir süre izledikten sonra havaya ateş eden Y.A.'yı silahıyla birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından işlem yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gelen sivil polis ekipleri, düğünü bir süre takip ettikten sonra havaya ateş eden şahsı elindeki silahla birlikte suçüstü yakaladı.

Olay, Yeni Mahalle Halk Ekmek Fırını yanında düzenlenen düğünde meydana geldi. Düğünde havaya ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine sivil polis ekipleri sevk edildi. Düğün alanına gelen ekipler, dikkat çekmemek amacıyla bir süre düğünü izleyerek havaya ateş eden şahsı tespit etmeye çalıştı. Bir müddet sonra havaya ateş eden Y.A., elindeki silahla birlikte polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.A. hakkında '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın

Rahat durmaya niyet yok! Paylaştığı haritaya bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
Fenerbahçe'ye para yağacak! 2 maçın değeri tam 23 milyon euro

Fenerbahçe'ye para yağacak! İşte Lyon turunun ödülü

Okan Buruk beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor

Beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor
Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor

Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor
Çifte cinayet davasında 8 yaşındaki çocuk tanık olarak dinlendi: Amcam...

8 yaşındaki çocuk tanık olarak dinlendi: Amcam...
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar