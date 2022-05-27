Polis, dolandırıcılığı önledi - Haberler

Malatya'da, kendisini polis olarak tanıtan bir şahsın yönlendirmeleri ile bankaya gelen şahıs, hesabındaki altın birikimini dolandırıcılara göndereceği esnada araya giren gerçek polisler tarafından engellendi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde H.K. isimli şahsı cep telefonundan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, oyalama suretiyle dolandırıcılık girişiminde bulundu.

Şahsın yönlendirmeleri ile 124 bin TL değerindeki 126 gram altın birikimini havale edeceği esnada polis, H.K. isimli şahsa ulaştı. Banka önündeki H.K. isimli şahsa ulaşan asayiş ekipleri mağduriyeti engelledi.

Konu ile ilgili şüpheli şahsın tespiti ve yakalanması yönünde çalışmalara başlandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa